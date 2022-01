Perù: presidenziali, archiviate ultime denunce di brogli presentate da Keiko Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dello scrutinio dello scorso giugno, Pedro Castillo, candidato di Perù libero, è risultato vincitore con il 50,12 per cento dei voti, contro il 49,87 per cento assegnato alla figlia dell'ex presidente Alberto. Lo staff di Fujimori ha da subito puntato a invalidare buona parte dei voti ottenuti da Castillo, in gran parte provenienti dalla periferia del Paese, dove si sarebbero consumate in modo particolare le presunte frodi. (segue) (Brb)