Perù: presidenziali, archiviate ultime denunce di brogli presentate da Keiko Fujimori (3)

- Sulla regolarità del voto si erano espresse fin da subito diverse istanze nazionali e internazionali. In questo senso si sono pronunciati il direttore dell'Ipsos locale, Alfredo Torres, l'ufficio del Difensore del popolo – che ha affermato "in maniera categorica che non c'è stato nessun tentativo di alterare la volontà popolare" –, così come gli osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che non hanno rilevato "gravi irregolarità" nelle urne, ma anzi si sono complimentati per lo svolgimento della giornata. Di elezioni "libere, eque, accessibili e pacifiche" ha parlato anche il Dipartimento di Stato Usa. (Brb)