Afghanistan: Jadoon (West Point) a “Nova”, Cina e Russia interessate a contenimento Is-K

- Pakistan, Cina e Russia avranno probabilmente un ruolo importante nel contenimento di Is-K, la branca del sedicente Stato Islamico in Afghanistan. È quanto afferma ad “Agenzia Nova” Amira Jadoon, docente presso il Combating Terrorism Center dell’Accademia militare degli Stati Uniti di West Point. Secondo la studiosa, Is-K “minaccia più o meno direttamente tutti gli attori statuali che confinano con l’Afghanistan”. Il punto, secondo Jadoon, è che “il gruppo recluta militanti anche oltre i confini afgani e attinge da milizie radicati in questi Paesi, come ad esempio Etim, il Movimento islamico del Turkestan orientale (che opera nella regione occidentale cinese dello Xinjiang) o l’Imu, il Movimento islamico dell’Uzbekistan. Ma ci sono anche operazioni di reclutamento in Pakistan e India. Insomma, tutti questi paesi condividono l’interesse di contenere Is-K e questi network che travalicano i confini nazionali”. Per Jadoon anche lo scontro in atto fra i Talebani e Is-k “pone serie minacce per i Paesi confinanti, dal momento che ‘distrae’ i Talebani dal governare l’Afghanistan e fa sì che la lotta allo Stato islamico prosciughi le risorse del Paese”. (segue) (Res)