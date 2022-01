Afghanistan: Jadoon (West Point) a “Nova”, Cina e Russia interessate a contenimento Is-K (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, Russia, Cina, Pakistan e persino l’Iran “hanno bisogno di un Afghanistan stabile e potrebbero anche mettere in piedi un sistema di sicurezza congiunto per colpire i punti di forza dello Stato islamico nel Khorasan, anziché semplicemente sperare che i Talebani alla fine abbiano la meglio su Is-K”, spiega ancora la docente. “Per esempio, una forma di collaborazione potrebbe essere la condivisione di informazioni d’intelligence sui militanti catturati, i loro profili e le precedenti affiliazioni, ma anche lo smantellamento congiunto delle catene di approvvigionamento con cui il gruppo si finanzia, legate all’economia sommersa e al mercato nero”, argomenta l’esperta. “Uno dei vantaggi chiave di Is-K – secondo Jadoon - è la sua capacità di reclutare militanti dagli altri gruppi transnazionali che sono sempre in cerca di alleanze. Serve uno sforzo collettivo, un approccio regionale che vada oltre le operazioni anti-terrorismo standard. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno colpito con diversi attacchi aerei le posizioni di Is-K, uccidendo molti emiri e leader, ma questo non ha impedito al movimento di tornare oggi sulla scena e riorganizzarsi. Russia, Cina e Pakistan possono intervenire in questo senso, in un’ottica condivisa e regionale”. (Res)