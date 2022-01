Romania: nuovi ordini settore manifatturiero in aumento del 18,5 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi ordini nel settore manifatturiero, mercato interno ed esterno, sono aumentati in termini nominali, del 18,5 per cento nei primi undici mesi del 2021 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. L'aumento è avvenuto a seguito degli incrementi registrati nell'industria dei beni intermedi (+35,9 per cento), nell'industria dei beni durevoli (+21,6 per cento) e nell'industria dei beni strumentali (+ 12 per cento). A novembre 2021, rispetto al mese precedente, sono aumentati complessivamente del 7,9 per cento mentre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente sono aumentati del 12,5 per cento. (Rob)