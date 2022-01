Armenia-Turchia: Erevan, accordo su prosieguo negoziati volti a normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia e Turchia hanno convenuto di continuare i negoziati senza precondizioni miranti alla piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Lo comunica il ministero degli Esteri armeno in una nota al termine del primo incontro tra i rappresentanti di Erevan ed Ankara per la normalizzazione dei rapporti, svoltosi oggi a Mosca. Come si legge nel messaggio, i colloqui sono stati condotti in un'atmosfera positiva e costruttiva, durante i quali il vicepresidente del parlamento armeno Ruben Rubinyan e l'ambasciatore turco a Erevan Serdar Kilic hanno scambiato delle opinioni preliminari. La data e il luogo del loro secondo incontro saranno decisi a tempo debito attraverso i canali diplomatici. (Res)