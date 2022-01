Speciale difesa: leader sciita Al Sadr, attacco ad ambasciata Usa vuole rimandare ritiro delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco avvenuto verso l'ambasciata degli Stati Uniti a Bagdad mira a ritardare il ritiro delle forze statunitensi dall'Iraq. Lo ha dichiarato Muqtada al Sadr, leader del partito sciita nazionalista del movimento sadrista, vincitore delle elezioni del 10 ottobre. "Il popolo non dovrebbe essere ingannato da tali movimenti. Lo stanno facendo per ritardare il ritiro delle forze statunitensi dall'Iraq, in modo che abbiano una scusa per usare le armi”, ha proseguito. Tre razzi sono stati lanciati da un quartiere adiacente alla Zona verde della capitale irachena verso l’ambasciata statunitense. Due razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea C-Ram della rappresentanza diplomatica, mentre il terzo è caduto ferendo una donna e un bambino. (Res)