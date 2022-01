Ucraina: ministra Difesa spagnola, Nato non può accettare nessuna imposizione russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogata sulle accuse del leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado in merito al "trattamento iniquo" nella distribuzione dei fondi europei, Robles si è detta sorpresa che "parla di corruzione, forse perché ha vissuto altre esperienze di corruzione", facendo riferimento implicito a varie inchieste giudiziarie che coinvolgono i popolari. "Invece di essere orgogliosi che la Spagna ha un ruolo importante, stiamo cercando di mettere in ombra, sulla base di ciò che non è chiaro quello che dovrebbe essere un impegno di tutti noi come paese", ha detto Robles. (Spm)