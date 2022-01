Ucraina: ministra Difesa spagnola, Nato non può accettare nessuna imposizione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve sapere che la Nato difende i valori dei Paesi liberi e non può accettare alcuna imposizione all'Ucraina o a qualsiasi altro Paese. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, nel corso di un'intervista televisiva ad "Antena 3", dicendosi, tuttavia, fiduciosa che possa verificarsi un allentamento delle tensioni in Europa orientale grazie al dialogo ed alla diplomazia. Secondo Robles, il vertice del giugno prossimo a Madrid getterà le basi per una Nato basata sui "valori di libertà, democrazia e soprattutto pace nel mondo". A questo proposito, la ministra ha escluso che il vertice possa generare nuove tensioni nel governo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Unidas Podemos dato che non può fare "nessuna obiezione politica" al partner di minoranza in in termini di politica di difesa che ha descritto come una "politica statale". (segue) (Spm)