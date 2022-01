Energia: Usa, Iberdrola parteciperà a 30 GW rinnovabili all'asta fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola parteciperà alle sette aste di energia eolica offshore che si terranno negli Stati Uniti fino al 2030 attraverso sette gare con le quali si prevede l'installazione di circa 30 GW di potenza con investimenti per circa 14 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Nel corso dell'anno l'Ufficio di gestione dell'energia oceanica (Boem), agenzia incaricata di questa aste, condurrà revisioni delle aree di energia eolica al largo della California settentrionale (Humboldt) e della California centrale (Morro Bay), esplorerà nuove potenziali aree di energia eolica nel Golfo del Messico e al largo dell'Oregon e dell'Atlantico centrale. Da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica, l'amministrazione ha approvato 18 progetti terrestri per un totale di 4,1 GW e ha iniziato la pipeline per altri 54 progetti prioritari con il potenziale di almeno 27,5 GW di energia pulita. (Spm)