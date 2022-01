Quirinale: Gasparri (FI), riunione centrodestra offra pieno sostegno a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Mi auguro proprio che sia oggi la riunione del centrodestra ad offrire a Silvio Berlusconi pieno sostegno per l'elezione al Quirinale. Se il centrodestra, come tutti ci auguriamo, sarà compatto e coeso c'è una base di voti decisiva per poi raggiungere il quorum indicato dalle norme". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Ma a quanti continuano a parlare di candidati che possono essere condivisi o di candidati divisivi vorremmo ricordare alcuni passaggi nella storia italiana. È stato Silvio Berlusconi a garantire sul piano internazionale i migliori rapporti per l'Italia. Con i russi come con gli americani, nella vicenda storica del vertice di Pratica di Mare e anche nell'interlocuzione con il Nord Africa, che, se fosse proseguita secondo le sue impostazioni, avrebbe esposto l'Italia e la comunità internazionale a rischi molto minori di quelli che corrono da un decennio. Anche sul piano delle scelte interne Silvio Berlusconi ha dimostrato in occasioni cruciali un elevato senso delle istituzioni e un immenso senso di responsabilità", osserva. (segue) (Com)