Quirinale: Gasparri (FI), riunione centrodestra offra pieno sostegno a Berlusconi (2)

21 luglio 2021

- "Quando, in un contesto tumultuoso, ha appoggiato il governo Monti, nonostante una serie di eventi che avevano segnato un'ostilità nei suoi confronti. Berlusconi ha dimostrato analogo spirito quando nel momento della pandemia, pur dall'opposizione, ha offerto sostegno al governo guidato da Giuseppe Conte, che affrontò le prime emergenze. E successivamente è stato Berlusconi uno dei promotori dell'intesa che ha portato alla nascita del governo Draghi. In queste e in tante altre occasioni Berlusconi ha dimostrato di anteporre un interesse generale a quello personale o di parte. Pochi altri possono vantare precedenti di questa natura. Ed anche alcuni esaminatori in servizio permanente effettivo dovrebbero ricordarsi delle proprie vicende personali e di quelle della propria parte politica, con divisioni e lacerazioni all'interno dello stesso partito, che hanno portato anche a partenze e ritorni clamorosi. Dobbiamo quindi andare avanti su questa strada, forti dell'esperienza accumulata da Berlusconi e cercando nel Parlamento la maggiore condivisione possibile. Ma non c'è nessuno che possa individualmente mettere un timbro su una singola persona per definirla divisiva o unitaria. E in ogni caso Berlusconi è in grado di affrontare e superare anche questo genere di esami", conclude Gasparri. (Com)