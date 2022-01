Migranti: Francia, un morto nel tentativo di attraversare La Manica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", si tratta del primo decesso del 2022 di un migrante che cerca di attraversare La Manica. Il bilancio del 2021 delle autorità francesi conta in tutto 30 morti e 4 dispersi. Tra questi, ci sono i 27 migranti deceduti lo scorso novembre in un naufragio. Sempre lo scorso anno, gli attraversamenti a bordo di piccole imbarcazioni hanno raggiunto il record di di 28 mila persone.(Frp)