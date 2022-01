Migranti: Usuelli (+Europa/Radicali), parto come medico di bordo per operazioni salvataggio in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni, il consigliere regionale di Più Europa/Radicali in Lombardia Michele Usuelli sarà in missione come medico di bordo sulla "Mar Jonio", nave impegnata in operazione di search and rescue nelle acque internazionali del mare Mediterraneo e che partirà dal porto di Trapani una volta conclusi i controlli delle autorità. Lo comunica lo stesso Usuelli in una nota, spiegando che si tratta della sua seconda esperienza a bordo dell'imbarcazione di Mediterranea, Ong italiana di cui, insieme a un gruppo di attivisti e parlamentari, è anche uno dei garanti. "C'ero e ci sono. - spiega il consigliere - A fine 2018 mi ero imbarcato per smontare la narrazione del terrore verso chi decide di partire per intraprendere un viaggio di dolore e speranza e per garantire quel soccorso umanitario che la politica stava violentemente ostacolando”. "Ora, invece, - prosegue Usuelli - l'aiuto in mare è a rischio per la ridotta disponibilità di personale sanitario che non sia attualmente in quarantena o positivo: le operazioni di salvataggio devono essere garantite ed era mio compito accettare l'invito a imbarcarmi come medico, sostituendo una collega infetta”. "Considero la politica un patto sociale di solidarietà a tutela di chi non ha voce o strumenti per difendersi, un voto verso la cittadinanza a salvaguardia dell'umanità intera. - conclude Usuelli - Sono felice di avere l'opportunità di lavorare ancora sulla "Mare Jonio" e di reiterare il mio impegno come medico e insieme rappresentante delle istituzioni". (Com)