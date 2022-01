Difesa: Iran lancia nello spazio razzo vettore satellitare a combustibile solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha lanciato nello spazio, per la prima volta, un razzo vettore satellitare a combustibile solido. Lo ha dichiarato il comandante della Forza aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione (pasdaran), il generale Ali Akbar Hajizadeh, che ha annunciato il successo del test del primo stadio del razzo che verrà impiegato per il lancio di satelliti in orbita. Citato dall’agenzia di stampa “Irna”, Hajizadeh ha dichiarato che il test di lancio è avvenuto la scorsa settimana. Secondo il generale, il vettore satellitare era realizzato in materiale composito anziché in metallo. I vettori satellitari di solito utilizzano per i loro motori carburante liquido, ma i razzi a combustibile solido possono essere adattati per lanciatori mobili che possono essere lanciati praticamente ovunque. I razzi a combustibile solido puro sono per lo più associati a sistemi di missili balistici.Parlando ad una conferenza a Qom, Hajizadeh ha dichiarato: “Due anni fa abbiamo lanciato il primo razzo con combustibili liquidi e solidi, con il primo motore alimentato da combustibile liquido e il secondo e il terzo motore a combustibile solido. Oggi abbiamo circa 68 tonnellate di combustibile composito ed è stato possibile mettere in orbita attorno alla Terra molti satelliti con motori economici”. Secondo il generale dei pasdaran "le capacità dell'Iran oggi sono tali che se fossero state disponibili all'inizio della guerra imposta da Saddam Hussein (1980-1988), avremmo posto fine alla guerra in 8 giorni invece di 8 anni”. Per Hajizadeh, l'Iran, nonostante le sanzioni statunitensi, ha costruito missili balistici ad alte prestazioni e produce droni che sfidano la superiorità aerea degli Stati Uniti.(Res)