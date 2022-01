Portogallo: premier Costa, Paese aveva bisogno di tutto tranne che della crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo aveva bisogno di tutto tranne che di questa crisi politica. Lo ha detto il primo ministro lusitano, Antonio Costa, nel corso del dibattito televisivo con il candidato alla presidenza del governo del Partito socialdemocratico (Psd), Rui Rio, in vista delle elezioni del 30 gennaio. Secondo gli ultimi sondaggi il leader del Partito socialista è dato in testa al 38 per cento, mentre il Psd segue al 30 per cento. "Rui Rio si preoccupa molto dei numeri e ha dimenticato la gente. Era contrario all'aumento del salario minimo e alla riduzione delle tasse universitarie", ha attaccato Costa. L'esponente del Psd ha replicato affermando che ha rappresentato un'opposizione "moderata" al governo di Antonio Costa, nonostante sia stato uno dei partiti che più hanno contribuito a consentire le proposte dell'ultimo esecutivo caduto in seguito alla mancata approvazione delle legge di bilancio 2022. (segue) (Spm)