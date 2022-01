Portogallo: premier Costa, Paese aveva bisogno di tutto tranne che della crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il salario minimo, Rui Rio ha sottolineato che se sarà primo ministro ci sarà un aumento "tenendo conto dell'inflazione e della produttività e non per decreto" e data la situazione attuale non è possibile raggiungere un salario minimo di 900 euro". Costa ha auspicato che le urne possano garantire la maggioranza assoluta al Ps, ma se questo non dovesse avvenire sarà inevitabile "parlare con i partiti in parlamento". Come possibili alleanze di coalizione per la formazione del nuovo esecutivo, il premier non ha escluso un'intesa con Popolo-Animali-Natura (Pan) dato che "non ha contribuito a questa crisi", a differenza del Partito comunista (Pcp) e del Blocco di sinistra (Be). Rui Rio ha criticato Costa sostenendo che "nessuno" sa cosa farà se vincerà con la maggioranza relativa dato che non intende parlare con il suo partito né con i vecchi alleati (Pcp e Be). (Spm)