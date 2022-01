Ambiente: Monti (Lega), blocco diesel euro 4 inutile, problema smog sono impianti riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “In un periodo in cui, fra quarantene e smart working, il traffico su gomma è ai livelli minimi, la qualità dell'aria continua a peggiorare. A questo punto è palese come non siano le auto la principale causa dell'innalzamento degli agenti inquinanti, quanto il riscaldamento domestico”. Lo afferma ilvicecapogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia Andrea Monti, commentando il blocco degli Euro4 diesel a Milano, Monza e nell'Area metropolitana per contenere l'inquinamento ambietale, “Questa battaglia ideologica da parte della Sinistra si dimostra una volta di più totalmente inefficace; è il fallimento della logica alla Greta Thunberg con cui si è colpito tutto il mondo delle auto creando danni enormi all'economia, e in special modo a quella lombarda, legata al settore automotive dei motori tradizionali”. “Oggi che le strade sono vuote”, prosegue Monti, “tocchiamo con mano il fatto che l'inquinamento c'è a prescindere dalle automobili. Occorre rivedere la narrazione che ha colpevolizzato diesel e auto e prendere atto del fatto che il problema dell'inquinamento va affrontato concentrandosi sugli effetti negativi del riscaldamento domestico”. “Purtroppo, a causa della miopia di certa parte politica, chi ha fatto le spese di scelte come il blocco degli Euro4 diesel sono i proprietari delle auto, inutilmente penalizzati e colpevolizzati”, conclude l'esponente leghista.(Com)