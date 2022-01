Cina: 9 morti dopo allagamento in una centrale elettrica nella prefettura del Ganzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della prefettura tibetana del Ganzi, nella Cina sud-occidentale, hanno accertato nove vittime dopo l'allagamento avvenuto mercoledì in una centrale elettrica di Danba. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", precisando che l'incidente ha provocato l'intrappolamento di 11 persone addette alla manutenzione. Alle 2:45 (ora locale) di oggi, i soccorritori hanno ultimato il drenaggio dell'acqua dagli impianti rintracciando due persone ancora in vita. Le autorità hanno avviato un'indagine per risalire alle cause dell'incidente.(Cip)