Istat: completata raccolta dati censimento 2021

- Si è chiusa la raccolta dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni, sospeso nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Le due rilevazioni “areale” e “da lista” che hanno composto il Censimento, avviate all’inizio di ottobre 2021, sono state portate a termine, rispettivamente, il 26 novembre e il 23 dicembre 2021. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell'Istat. L’edizione 2021, confermando la natura campionaria e non censuaria delle indagini, si è caratterizzata per la maggiore numerosità sia delle famiglie (2.470.087, oltre il 75 per cento in più rispetto al 2019) che dei Comuni coinvolti nelle due rilevazioni (4.531, +60 per cento circa rispetto al 2019). L’incremento delle dimensioni campionarie si è reso necessario per garantire il pieno rispetto dei regolamenti statistici europei, completare il ciclo pluriennale già programmato per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (dopo la battuta d’arresto subita nel 2020) e per assicurare la base dati necessaria a produrre la popolazione legale. I risultati della raccolta dati sono stati molto positivi nonostante le difficoltà connesse al persistere dell’emergenza sanitaria e la maggiore complessità delle operazioni realizzate sul campo in un periodo di tempo limitato. Alla rilevazione da lista hanno risposto 1.480.256 famiglie, con un tasso di risposta lordo pari all’87,3 per cento, risultato coerente con quello conseguito nel 2019, ma in lieve incremento (+0,8 punti percentuali). Alla rilevazione areale hanno risposto 600.047 famiglie, con un tasso di risposta lordo del 77,4 per cento. (segue) (Ren)