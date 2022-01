Istat: completata raccolta dati censimento 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo risultato, seppur di 10 punti percentuali inferiore a quello conseguito nel 2019, è da ritenersi comunque soddisfacente visto il contesto difficile in cui sono state realizzate le operazioni censuarie. La tecnica di rilevazione prevalentemente utilizzata al fine di garantire la qualità dei dati raccolti (interviste dirette presso il domicilio delle famiglie) è stata infatti, come atteso, penalizzata dal persistere del quadro di rischi e incertezze determinato dall’emergenza sanitaria. L'Istat ha rilevato che alcune interessanti informazioni sull’evoluzione delle modalità di risposta alla rilevazione da lista derivano dal confronto tra l’attuale edizione del Censimento e quella svolta nel 2019. A fronte di due tassi di risposta complessivi sostanzialmente comparabili, il 2021 ha visto: un contenuto aumento delle famiglie che hanno risposto autonomamente via web (45,3 per cento dei rispondenti, +2,1 punti percentuali sul 2019); una marcata flessione, come atteso, delle interviste faccia a faccia presso il domicilio delle famiglie (22,9 per cento dei rispondenti, in calo di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2019). Quest’ultimo effetto potenzialmente negativo sul tasso di risposta della rilevazione è stato compensato, in primo luogo, dal ruolo attivo dei Comuni nell’effettuare interviste telefoniche alle famiglie (6,6 per cento dei rispondenti, +4,2 punti percentuali rispetto al 2019) e, in misura più contenuta, da una maggiore richiesta di interviste telefoniche attivata dalle famiglie (2,0 per cento dei rispondenti, con un incremento di quasi un punto percentuale rispetto al 2019). (segue) (Ren)