Istat: completata raccolta dati censimento 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interviste in presenza presso i Comuni, pur interessando una quota rilevante di rispondenti (9,5 per cento), sono invece risultate in debole flessione rispetto al 2019. L'Istat ha ritenuto quindi che nel complesso, l’elevato tasso di risposta lordo della rilevazione da lista registrato per l’edizione 2021 è imputabile a un incremento della compilazione autonoma tramite web da parte delle famiglie (anche se inferiore alle attese sia in termini di trend delle rilevazioni Istat che di fattori di contesto), ma soprattutto al ruolo determinante svolto dalla rete degli uffici e dei rilevatori comunali che hanno bilanciato il calo delle interviste in presenza dando una forte spinta propulsiva alla realizzazione delle interviste a distanza. I dati del Censimento edizione 2021 dovranno essere trasmessi all’Eurostat entro il mese di marzo 2024, con un’importante anticipazione della popolazione per chilometro quadrato da consegnare già a dicembre 2022. Inoltre, è prevista una diffusione a livello nazionale, fissata nel calendario dei comunicati stampa Istat il prossimo 15 dicembre, che fornirà un numero di variabili più elevato rispetto alle edizioni passate. La buona riuscita del Censimento 2021 prelude all’avvio del nuovo ciclo a regime che inizia proprio quest’anno. L’esperienza tematica, metodologica, tecnica e organizzativa maturata nei primi quattro anni di Censimento permanente permette di pianificare un nuovo processo di raccolta dei dati e un nuovo impianto metodologico, ambedue mirati a ottimizzare la qualità dei risultati e a ridurre l’onere organizzativo a carico dei Comuni e il fastidio statistico sui cittadini. (Ren)