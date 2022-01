Casa: affitti in immobili pubblici di pregio, Pd Roma "superare delibera Raggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 500 alloggi, di cui 416 unità abitative e non qualificate come Edilizia residenziale pubblica e 72 cantinole: è parte del patrimonio disponibile di Roma Capitale che rientra nella delibera 133/2018, la quale interviene sulle locazioni degli immobili e ha generato 75 ricorsi contro il Campidoglio in questi anni. L'atto, elaborato dall'amministrazione M5s guidata da Virginia Raggi, puntava a intervenire sui canoni di locazione particolarmente bassi in zone di pregio della Capitale e, pertanto, prevedeva "la disdetta delle locazioni in corso" e "la successiva rinegoziazione" delle stesse attraverso una "procedura di asta pubblica, aggiudicando il cespite mediante il criterio del maggior rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta". Negli alloggi, tuttavia, ci sono nuclei familiari con capacità economiche completamente differenti tra loro e ci sono anche alcune realtà che operano nel campo del sociale e del terzo settore. (segue) (Rer)