Casa: affitti in immobili pubblici di pregio, Pd Roma "superare delibera Raggi" (2)

- Prima dell'intervento della delibera 133/2018 della giunta Raggi le locazioni erano regolamentate in base al reddito, certificato tramite modello Isee, degli abitanti. Oggi sul tema si è riunita la commissione capitolina Patrimonio e Politiche abitative. L'idea della maggioranza di centrosinistra, che sarà manifestata all'assessore capitolino competente, Tobia Zevi, è quella di "riordinare con una delibera il patrimonio disponibile", ha spiegato il presidente della commissione Yuri Trombetti del Pd. Successivamente la commissione "anche in accordo con quanto indicherà l'assessore" elaborerà "gli indirizzi politici da trasmettere al dipartimento" in merito al superamento dell'atto, ha concluso Trombetti. La necessità di partire da una ricognizione del patrimonio è stata avanzata dal consigliere di Demos, Paolo Ciani, che ha sottolineato: "Ci sono situazioni molto diversificate, ci sono anche realtà sociali in quegli immobili. Sposo la linea del corretto riordino, ma con attenzione alle differenze". (Rer)