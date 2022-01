Quirinale: Mastella a Pd, scelga Gianni Letta, non è divisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ho eletto cinque presidenti della Repubblica, Mattarella ha detto di no. Scegliete Letta che non mi pare divisivo, ma non Letta giovane. Purtroppo per voi un vostro non ci sta". Lo ha osservato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella rivolgendosi, nel corso di "L'Aria che tira" su La7, a Stefano Bonaccini, esponente del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna. (Rin)