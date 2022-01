Turismo: risultati positivi per il progetto Eu Eco Tandem finalizzato all’innovazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anno nuovo, nuovi ambiziosi traguardi per Eu Eco Tandem, programma internazionale promosso da Enit (Agenzia Nazionale Italiana del Turismo) e cofinanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea, che punta a trasformare il mondo in un posto migliore e più responsabile. "Una vera e propria missione green - si è reso noto nel comunicato - finalizzata ad incoraggiare piccole e medie imprese, finora legate a un turismo di tipo tradizionale, favorendo la nascita di sinergie ed approcci più ecosostenibili. Un progetto triennale ricco e coinvolgente, che ha chiuso in bellezza il 2021 con risultati a dir poco sorprendenti. A metà dicembre, gli stakeholder coinvolti in questo mix equilibrato di istruzione e formazione superavano, infatti, i 450; mentre i partecipanti ai workshop sfioravano i 200; quasi 13.500 le visite al sito internet del programma e poco meno di 30.000 le visualizzazioni allo stesso portale; più di 760, invece, i follower sui social media". (segue) (Ren)