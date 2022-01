Roma: controlli anti Covid, diverse sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanzioni a Roma e provincia per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Proseguono i controlli da parte dei carabinieri del comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. Nel corso della mattinata, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno controllato 74 persone, sia al capolinea dei bus, in arrivo dalla Capitale, sia nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Di questi 8 utenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 2 per il mancato possesso del Green Pass. (segue) (Rer)