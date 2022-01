Romania: tasso di inflazione annuo salito all'8,19 per cento a dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuo in Romania è salito all'8,19 per cento a dicembre 2021, dal 7,8 per cento di novembre, a seguito dell'aumento dei i prezzi non alimentari del 10,73 per cento, dei prezzi alimentari del 6,69 per cento e dei servizi del 4,49 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania con un comunicato. I prezzi al consumo a dicembre 2021 rispetto a novembre 2021 sono aumentati dello 0,7 per cento. Il tasso di inflazione annuo a dicembre 2021 rispetto a dicembre 2020 è stato dell'8,2 per cento. Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (gennaio 2021 - dicembre 2021) rispetto a i 12 mesi precedenti (gennaio 2020 - dicembre 2020) è stato del 5,1 per cento. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo a dicembre 2021 rispetto a novembre 2021 è stato del 100,51 per cento. Il tasso di inflazione annuo a dicembre 2021 rispetto a dicembre 2020 calcolato sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è stato del 6,7 per cento. (segue) (Rob)