Romania: tasso di inflazione annuo salito all'8,19 per cento a dicembre 2021 (2)

- Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (gennaio 2021 - dicembre 2021) rispetto ai 12 mesi precedenti (gennaio 2020 - dicembre 2020) determinato sulla base dell'Ipca è stato del 4,1 per cento. Secondo l'ultimo rapporto sull'inflazione della Banca nazionale rumena, pubblicato a novembre, il tasso annuo di inflazione dell'Ipca era previsto al 7,5 per cento a dicembre 2021 e dovrebbe ridursi al 5,9 per cento entro la fine di quest'anno. Il portavoce della Banca Nazionale di Romania, Dan Suciu, ha recentemente affermato che la Banca sta cercando di ancorare le aspettative inflazionistiche, aumentando il tasso di interesse di politica monetaria, e di moderare l'aumento dei prezzi per le altre componenti, dato che oltre il 70 per cento dell'inflazione della componente dell'indice è determinata dai prezzi dell'energia. (Rob)