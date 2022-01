Russia: Lavrov, sosteniamo risoluzione problemi sicurezza basandoci su equilibrio di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene che le questioni relative alle garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti e la Nato vadano risolte sulla base di un equilibrio di interessi e del rispetto reciproco. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della consueta conferenza stampa annuale, sostenendo che le proposte di Mosca mirino a garantire la sicurezza in Europa di ogni Paese, compresa la Russia. Secondo il diplomatico, Washington vuole il dominio nel continente europeo, creando teste di ponte militari intorno alla Russia, in disaccordo con la Carta per la sicurezza europea, adottata ad Istanbul nel 1999. "Tutto ciò che l'Occidente ora dichiara e compie è una flagrante violazione degli obblighi che erano stati assunti allora", ha sottolineato Lavrov. (Rum)