Regno Unito: Ons, Pil in crescita dello 0,9 per cento a novembre, supera livelli pre-Covid

- Il Regno Unito ha registrato a novembre una crescita del Pil maggiore del previsto, di circa lo 0,9 per cento rispetto al mese precedente, raggiungendo i livelli pre-Covid per la prima volta. È quanto fa sapere l'Ufficio nazionale di Statistica britannico (Ons), secondo cui le aspettative degli economisti avevano fissato la crescita allo 0,7 per cento in più rispetto al febbraio 2020. "L'economia è cresciuta fortemente nel mese prima che la variante Omicron del Covid colpisse il Paese", ha affermato il capo economista dell'Ons Grant Fitzner, sottolineando le preoccupazioni che le limitazioni dovute alla variante, possano rallentare il processo di crescita. Tuttavia, Fitzner ha aggiunto: "Anche il settore edilizio ha recuperato da diversi mesi di debolezza perché molte materie prime sono diventate più facili da ottenere". Infatti, una ricerca condotta dall'azienda di consulenza Capital Economics ha affermato che questo aumento del Pil è stato dovuto principalmente al settore edilizio che ha registrato un aumento del 3,5 per cento della sua produttività. (Rel)