Green pass: assalto Cgil, applicate 5 misure cautelari

- Questa mattina la Digos della Questura di Roma ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 5 persone che hanno preso parte attiva nelle azioni di devastazione e saccheggio perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la Cgil. In particolare, due persone sono finite agli arresti domiciliari e tre sono state sottoposte all'obbligo dimora. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, I reati contestati sono, oltre all'associazione, la devastazione ed il saccheggio, nonché la resistenza con violenza perpetrata ai danni delle Ff.oo. impiegate nell'azione di contrasto dei disordini, verificatisi il 9 ottobre scorso, nei quali sono rimaste coinvolte molte persone, con a capo il noto leader capitolino di Forza Nuova Giuliano Castellino, tuttora sottoposto per tali fatti alla misura della custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)