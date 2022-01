Green pass: assalto Cgil, applicate 5 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del vaglio degli elementi raccolti, il Gip ha ritenuto necessaria l'emissione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del responsabile catanese del movimento Forza Nuova e di un appartenente ai movimenti "No Green Pass". Per i restanti, anch'essi appartenenti a tali movimenti, sorti a seguito dell'emergenza pandemica, sono state disposte le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e della presentazione dinanzi alla polizia giudiziaria. I provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi dalla medesima Autorità giudiziaria nell'ambito delle attività svolte a seguito dei fatti dello scorso 9 ottobre e che hanno visto la Capitale sottoposta a gravi disordini posti in essere da aderenti ai movimenti "No Greenpass" e forzanovisti. (Rer)