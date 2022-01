Ucraina: Borrell esprime "grande condanna" all'attacco informatico contro Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso una "grande condanna" per l'attacco informatico avvenuto contro i siti governativi in Ucraina. Prima dell'inizio della seconda giornata del vertice di Brest che riunisce i ministri degli Esteri europei, Borrell ha spiegato che questa mattina è stata convocata "una riunione di emergenza degli ambasciatori del Comitato politico" per "vedere in che modo si può reagire e fornire assistenza politica all'Ucraina". L'Alto rappresentante ha poi spiegato che saranno mobilitate anche le "capacità di agire in risposta rapida a questo tipo di attacco". (Frp)