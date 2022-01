Galles: Covid, verso allentamento delle restrizioni per rapida diminuzione casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni Covid in Galles saranno allentate entro l'inizio di febbraio visto l'andamento pandemico nel Paese. È quanto ha fatto sapere il primo ministro gallese Mask Drakeford che afferma che i casi della variante Omicron stanno scendendo "rapidamente" e le regole, in vigore dal 26 dicembre, possono essere allentate "gradualmente". Il governo gallese ha anche sottolineato il successo della campagna di richiamo vaccinale che ha coinvolto circa 1,8 milioni di cittadini, cosa che ha permesso di prendere questa decisione. Il primo ministro darà maggiori aggiornamenti nella conferenza stampa prevista per la giornata di oggi. (Rel)