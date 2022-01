Tunisia: emittente “Bbc Arabic” pubblica audio ultime telefonate ex presidente Ben Ali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'undicesimo anniversario della rivoluzione dei Gelsomini, l’emittente radiofonica “Bbc Arabic” ha pubblicato alcune registrazioni audio che rivelano le ultime telefonate del defunto ex presidente della Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, mentre lasciava il Paese nel 2011 verso l’Arabia Saudita. Secondo l’emittente, le registrazioni sono relative alla notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2011. La prima registrazione riguarda una telefonata con una persone vicina all'ex presidente - forse l'imprenditore Tarak Ben Ammar – che rassicura Ben Ali. Le altre registrazioni sono conversazioni con l’ex ministro della Difesa Ridha Grira, l’imprenditore Kamel Eltaief e l’ex capo di Stato maggiore Rachid Ammar, che consigliano all’allora presidente di non rientrare in Tunisia vista la situazione “fuori controllo” in seguito all'esplosione delle proteste.(Tut)