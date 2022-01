Quirinale: Mulè, parole Weber riconoscono storia e virtù di Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partiamo dal presupposto che il voto per il presidente della Repubblica non matura alla fine di un dibattito in Aula. Per questo bisogna fare tutto ciò è possibile per permettere a chiunque di votare. I percorsi alternativi, il domicilio, le prefetture... qualsiasi strumento deve essere utilizzato per tutelare coloro che sono chiamati ad eleggere il prossimo capo dello Stato", lo ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia intervenendo a Sky Tg24. "Le parole di Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo - ha proseguito Mulè -, riconoscono la storia e le virtù del presidente Berlusconi, persona più adatta a ricoprire la massima carica dello Stato. Giudizio questo condiviso da tutto il centrodestra che sosterrà convintamente, non appena verrà sciolta la riserva, la candidatura di Silvio Berlusconi dimostrando di essere coeso e compatto", ha concluso il sottosegretario.(Rin)