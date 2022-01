Azerbaigian: Papatheu (FI), provocazioni Armenia non scatenino escalation violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lancio un appello a tutti i parlamentari, nazionali ed europei, affinché le provocazioni da parte dell’Armenia al confine di Stato con l’Azerbaigian non scatenino una escalation di violenze. Un silenzio, quello da parte del mondo politico ed anche della stampa, semplicemente assordante". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Cultura all’interno della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea, Urania Papatheu. "Provocazioni che hanno portato alla morte di un giovane soldato dell’Azerbaigian, impegnato a fare solo il suo dovere. Ecco perché non possiamo permetterci un altro sanguinoso conflitto - continua la parlamentare di FI -. Naturalmente, sono molto onorata di fare parte del gruppo interparlamentare di amicizia con l’Azerbaigian, grazie al quale ho apprezzato gli sforzi delle autorità di Baku per arrivare ad un processo di pacificazione con l’Armenia". (Com)