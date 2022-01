Germania: ministro Finanze Lindner, governo lavora a ripristino “freno all'indebitamento” nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale lavora al ripristino del “freno all'indebitamento” nel 2023. È quanto dichiarato oggi al Bundestag dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, che ha evidenziato come il proprio obiettivo sia ridurre il debito pubblico della Germania. Con lo “zero nero”, il “freno all'indebitamento” costituisce i vincoli di bilancio della Germania, sospesi nel 2020 per far fronte alla crisi del coronavirus. La prima regola è di natura consuetudinaria e dovrebbe tornare in vigore in futuro, probabilmente nel 2024. La seconda norma è prevista dalla Costituzione tedesca. Durante l'intervento al parlamento federale, Lindner ha evidenziato che “non tutto ciò che è desiderabile, può essere finanziato”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha poi comunicato che, nel 2021, la Germania ha contratto 24,8 miliardi di euro di debito in meno di quanto previsto.(Geb)