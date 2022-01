Torino: presidio di Gioventù Nazionale davanti alla Mole contro nomina Della Casa al Tff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profondo Rosso al Torino Film Festival, ma non è un film, è una vergogna. Steve a casa. Con questo slogan il movimento giovanile di Fratelli d'Italia Gioventù Nazionale ha organizzato un presidio sotto la Mole Antonelliana di Torino per contestare la nomina di Steve Della Casa a presidente della 40esima edizione del Torino Film Festival. Per i giovani di Fdi "è inaccettabile che un individuo dal passato così inquietante vada ad occupare una carica che rappresenta molto per Torino e per la cultura in generale. Il neo direttore artistico porta con sé un’ombra sulla quale non riteniamo giusto soprassedere, dal momento che venne coinvolto e condannato nei fatti riguardanti l’assalto al bar 'Angelo Azzurro'. (segue) (Rpi)