Bergamo: ciclista quarantunenne ritrovato questa mattina senza vita sul monte Vaccareggio

- Un ciclista di 41 anni è stato ritrovato questa mattina senza vita nella zona del monte Vaccareggio, vicino Dossena, in provincia di Bergamo. L'uomo ieri, dopo la sua uscita serale in bicicletta nei sentieri sopra Endenna non era più rientrato. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Sul luogo sono intervenuti elisoccorso, soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri.(Com)