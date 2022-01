Green pass: Prefetto Roma su assalto Cgil, orgoglio e gratitudine a polizia per nuove misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prefetto Matteo Piantedosi ha espresso massimo orgoglio e gratitudine per l'ennesima prova offerta dagli uomini della Questura di Roma che, con le loro indagini coordinate della Procura della Repubblica, hanno assestato un ulteriore colpo ai responsabili dell’assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso. "Non è certo il clamore di singole azioni estemporanee, vili e deprecabili, a minare la determinazione e la credibilità delle Istituzioni che, a tempo debito, in linea con la coscienza civile di questa città, sanno riscuotere i frutti del quotidiano e silente sforzo a garanzia della legalità democratica e del vivere civile", dichiara il Prefetto Matteo Piantedosi. (Rer)