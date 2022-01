Droga: spaccio tra Calabria e Toscana, 7 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in collaborazione con i militari dei reparti specializzati del nucleo cinofili di Vibo Valentia (Rc) con le unità dello squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", oltre che dei carabinieri di Empoli, Rende (Cosenza) e Villa San Giovanni (Rc), hanno applicato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti di origine centrafricana, ritenuti responsabili di diversi episodi di cessione, offerta in vendita, contrattazione e trasporto di droga, nello specifico marijuana ma anche cocaina. Da quanto si apprende, alcuni degli indagati erano dimoranti a Rosarno (Rc), altri fuori provincia e un altro fuori regione, tratto in arresto a Firenze. Nell'attività di indagine sono stati trovati e sequestrati circa 8,6 kg di marijuana, 8 grammi di cocaina, 90 grammi di sostanze da taglio, 1 piantagione con 82 piante di marijuana. Sono stati anche sequestrati 18.300 euro ritenuti di provenienza illecita. I provvedimenti sono stati eseguiti dal gip del Tribunale di Palmi (Rc) su richiesta della locale Procura della Repubblica. (Ren)