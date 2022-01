Sardegna: nomine direttori generali Regione, il 10 febbraio Solinas, Satta e Vivarelli dal gup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione, Christian Solinas, il suo capo di gabinetto, Maria Grazia Vivarelli, e l'assessore regionale agli Affari generali, Valeria Satta, compariranno il prossimo 10 febbraio all'udienza preliminare davanti al gup Ermengarda Ferrarese dopo la richiesta, da parte della Procura, del rinvio a giudizio di tutti e tre gli imputati nell'inchiesta sulle nomine in Regione. A Solinas, Vivarelli e Setta viene contestata l'accusa di abuso d'ufficio, tentata concussione (per Satta) e induzione indebita (per Vivarelli). L'inchiesta ha preso spunto dagli incarichi di direttore generale della presidenza della Regione e della Protezione civile regionale affidati nel giugno 2019 all'avvocato Silvia Curto e all'ingegnere Antonio Pasquale Belloi, incarichi che, secondo le indagini condotte dalla Guardia di finanza di Cagliari, sarebbero stati affidate in assenza dei titoli necessari e dopo pressioni su chi avrebbe dovuto garantire la legittimità delle nomine. (Rsc)