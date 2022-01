Bankitalia: debito pubblico in calo di 16 miliardi a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla ripartizione per sottosettori - prosegue Bankitalia - la riduzione del debito è riconducibile pressoché interamente alle Amministrazioni centrali. Il debito delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile. Alla fine di novembre la quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 24,9 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è lievemente aumentata, a 7,7 anni.(Rin)