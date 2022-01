© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha sperimentato nel 2021 una crescita del 2,7 per cento su base annua. Tuttavia, con riferimento al 2019 come ultimo anno prima della crisi del coronavirus, il dato è del -2 per cento. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). (Geb)