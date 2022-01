Francia: nel 2021 record di quasi un milione di nuove imprese create

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la Francia ha raggiunto il record di di 995.868 nuove imprese, il 17,4 per cento in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato si spiega con "il livello particolarmente basso di creazioni durante la prima serrata (anti-Covid) nel 2020", scrive l'Insee in un comunicato. Lo scorso anno i settori che ha registrato l'aumento più importante sono quello dei servizi alle famiglie (+30 per cento), delle attività finanziarie e assicurazioni (+30,6 per cento), informazione e comunicazione (25,4 per cento). (Frp)