Imprese: UniCredit sottoscrive minibond da 3 milioni di euro emesso da Tesisquare di Bra

- UniCredit ha sottoscritto un minibond da 3 milioni di euro emesso da Tesisquare di Bra/Cherasco, azienda con oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’Information technology che realizza e distribuisce soluzioni software in 40 paesi in tutto il mondo. Il prestito obbligazionario, della durata di 6 anni, è - si legge in una nota - finalizzato a sostenere il progetto di ampliamento dell’internazionalizzazione di Tesisquare. Fondata nel 1995 a Bra (Cn), Tesisquare è attiva sia sul territorio nazionale con filiali distribuite a Milano, Torino, Roma, Padova, Genova e Bologna e, a livello internazionale, con sedi in Olanda, Francia, Spagna e Germania, con partnership attive in Usa, Russia, Sud Africa e Singapore. Grazie alla copertura internazionale, la customer base di Tesisquare ha raggiunto una presenza in 35 Paesi ed oltre 400 dipendenti. La società è un partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, pensati per potenziare e rendere agili i processi di interazione dei molteplici attori della value chain estesa: produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Tesisquare abilita un ecosistema collaborativo che consente di digitalizzare i processi di supply chain estesa, dal produttore al consumatore finale, generando valore attraverso una piattaforma integrata di Sourcing and procurement, Supply chain execution, Transportation management, Retail and e-Commerce. (segue) (Com)