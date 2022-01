Imprese: UniCredit sottoscrive minibond da 3 milioni di euro emesso da Tesisquare di Bra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del minibond - dichiara Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit - che ci consente di sostenere le pmi italiane per i loro progetti di crescita in Italia e anche all’estero, come in questo caso. Mettiamo a disposizione delle aziende piemontesi diverse soluzioni da noi appositamente studiate per dare un supporto concreto agli imprenditori del territorio e questa tipologia di fondi va ad aggiungersi alla nostra tradizionale attività di sostegno dell’economia reale, soprattutto in questa fase di ripartenza del Paese. Proprio in Piemonte abbiamo raggiunto di recente il traguardo delle 100 imprese sostenute con minibond, confermando la nostra leadership in Italia nel processo di apertura delle Pmi al mercato dei capitali". "L’emissione servirà a sostenere, diversificando la fonte di finanziamento, lo sviluppo internazionale, con particolare attenzione in questa fase alla Germania ed agli Stati Uniti. In Germania in data 30.11.2021 abbiamo acquisito un ramo d’azienda del nostro settore che conta oltre 20 clienti consolidati, 12 dipendenti e 4 collaborazioni estere per un fatturato di 2 milioni di euro. È la prima volta nella nostra storia che facciamo un’acquisizione internazionale, ma ci auguriamo di essere capaci in futuro di consolidare la nostra presenza nei singoli mercati con operazioni simili. Per gli Stati Uniti a fine gennaio nascerà la "Tesi North America Inc" con sede legale a New York, l’inizio di una nuova sfida", dichiara Giuseppe Pacotto, fondatore e amministratore delegato del gruppo. (Com)