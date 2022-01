Bankitalia: 43,9 miliardi le entrate tributarie a novembre, aumento del 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,9 miliardi, in aumento del 3,2 per cento (1,3 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2020. Lo comunica in una nota la Banca d'Italia. Nei primi undici mesi del 2021 le entrate tributarie sono state pari a 403,2 miliardi, in aumento del 10,9 per cento (39,5 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Oltre al più favorevole quadro macroeconomico, tale incremento riflette l'effetto di alcuni fattori straordinari tra i quali lo slittamento al 2021 di alcune imposte di competenza del 2020.(Rin)